В Ленинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП с пострадавшими

На Титова, 196 столкнулись Infiniti QX56 и седан Renault Logan. Фото: предоставлено читательницей

В субботу, 20 мая, произошло жесткое ДТП в Ленинском районе Новосибирска. Об этом КП-Новосибирск сообщила читательница.

На Титова, 196 столкнулись Infiniti QX56 и седан Renault Logan. От удара «Инфинити» опрокинулся набок.

− Из окна моего дома я увидела такую аварию. Заметила, что у обоих машин были необычные номера – комбинация цифр 001. Очевидцы говорят, что водитель «Логана» был пьян, − рассказала КП-Новосибирск читательница. – Приезжала реанимация, увезла бабушку с дедушкой. Причем на месте была детская реанимация. До сих пор машины не забрали.

Новосибирец Артем Екмалян подтвердил версию о том, что водитель седана сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

− Водитель выезжал со двора пьяный, − сообщил он КП-Новосибирск.

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