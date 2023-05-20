Швыряла продукты на пол и кричала: под Новосибирском женщина устроила погром в магазине

Женщина устроила погром в магазине в Каргатском районе Новосибирской области. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54 Black»

Женщина устроила погром в магазине в Каргатском районе Новосибирской области. Ролик появился в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По словам очевидцев, сибирячка потеряла линзы от очков, пока искала цветную капусту в морозильнике. Эта ситуация вывела местную жительницу из себя.

Она начала швырять продукты на пол и кричать. Работники магазина никак не могли успокоить буйную покупательницу.

Дело дошло даже до рукоприкладства. На место вызвали сотрудников полиции.

− В какой-то момент она даже ударила подростка. В итоге полиция забрала ее в участок, − рассказали очевидцы.

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