Более четырех тысяч новосибирцев приняли участие в благотворительном забеге «Зеленый Марафон»

В Новосибирске прошел благотворительный забег «Зеленый Марафон». Фото: Анна Терешкова

В субботу, 20 мая, в Новосибирске прошел благотворительный забег «Зеленый Марафон». В нем приняли участие более четырех тысяч человек, сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Фестиваль состоялся на Михайловской набережной. Поддержать спортсменов пришли сотни местных жителей.

− В Новосибирске зарегистрировалось рекордное для города число участников − свыше 4 500 тысяч человек! Среди них более 300 детей и свыше 120 новосибирцев с ограниченными возможностями здоровья, − отметила политик.

Также на набережной высадили саженцы сосен. В мероприятиях приняли участие губернатор Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть.

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