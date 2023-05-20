В Кировском районе Новосибирска двое подростков избили нетрезвого мужчину

В Новосибирске двое подростков избили нетрезвого мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске двое подростков избили нетрезвого мужчину. Об этом одна из местных жительниц сообщила в группе «АСТ-54».

Инцидент произошел на Северо-Чемском жилмассиве. По словам сибирячки, все началось с того, что несовершеннолетние стали унижать и покрывать мужчину матом. Все это снимал на камеру еще один подросток.

Местная жительница подчеркнула – мужчина не вступал ни с кем в конфликт. Она обратила внимание на то, что у прохожего была забинтована правая рука.

− Особо «быковал» один из подростков, что постарше и покрупнее, он орал на весь двор ругательства в его сторону и после очередной влитой в уши грязи ударил мужичка... Тот упал и больше не шевелился, − вспоминает очевидица.

Вскоре хулиганы увидели своего отца и пошли за ним. Примечательно, что мужчина не соизволил помочь лежащему на земле сибиряку. В итоге пострадавшего увезли на скорой.

В ГУ МВД России по НСО прокомментировали произошедшее.

− Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Информация, выявленная в сети интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства и лица, причастные к данному инциденту, устанавливаются, − сообщили в МВД.

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