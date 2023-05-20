Новосибирский центр «Радуга» помогает юным мамам воспитывать детей. Фото" Ведомости Заксобрания НСО".

В Новосибирской области работает восемь центров, которые помогают молодым женщинам в трудных ситуациях. И лишь один из них специализируется на комплексной реабилитации, сообщили «Ведомости Законодательного собрания НСО».

Истории молодых мамочек, живущих в социальной гостинице областного центра социальной помощи семье и детям «Радуга» похожи друг на друга. Многие попали сюда из детдомов, где рано забеременели и остались без поддержки. Есть среди них и те, кто жил дома, но в очень сложных условиях: без отопления, электричества и понимания близких людей. В «Радуге» молодые женщины живут одной большой семьей: у них есть крыша над головой, чистое постельное и одежда для себя и малышей, еда, психологи и старшие наставники. Они учатся основным бытовым навыкам, вести домашнее хозяйство и заботиться о своих детях.

Для профилактики социального сиротства и отказов от новорожденных в центре работает стационарное отделение «Мать и дитя». Здесь помогают беременным женщинам и матерям с детьми до трех лет. Кстати, за 12 лет в «Радуге» родились 95 ребятишек, а более 500 остались жить с мамами.

- Мы подставляем плечо и учим, что ребенок - это не страшно, - рассказала заместитель министра труда и социального развития НСО Ольга Потапова. - Сегодня «Радуга» - единственное в Новосибирской области отделение государственного формата. Здесь проживает около 40 человек. Условия максимально приближены к проживанию обычных женщин: есть душевые комнаты, игровые, обеденная зона, обязательно кухня. Почти 94 процента женщин, которые уходят отсюда, находят жилье и работу.

Как стало известно, в «Радуге» не просто дают легкую «рыбу» - всем молодым женщинам вручают «удочку»: помогают получить неполное среднее образование и профессию, а также оказывают помощь в оформлении документов и пособий, ставят ребенка на очередь в детский сад и прикрепляют к поликлинике.

Также стоит отметить, что согласно статистики, в 2023 году в Новосибирской области в пять раз стало меньше отказов от новорожденных, чем это было в 2022-м. Есть в этом заслуга и кризисных центров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber