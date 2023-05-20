Под Новосибирском почти три часа тушили пожар на поле возле садового общества

Крупный пожар на поле возле садового общества «Геофизик» в городе Обь потушили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар на поле возле садового общества «Геофизик» в городе Обь потушили. На это ушло почти три часа, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 11:16 в субботу, 20 мая.

− В 14:20 объявлена ликвидация открытого горения. Почти три часа 16 человек и 4 единицы техники МЧС России защищали садовое общество «Геофизик». Пожарным оказывали помощь местные жители, − рассказали в МЧС.

Чтобы не допустить распространения огня на жилые дома, пришлось провести опашку территории. Для этого задействовали несколько тракторов.

Огонь повредил участок площадью примерно 10 гектаров. Угрозы населенному пункту нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber