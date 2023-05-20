Под Новосибирском почти три часа тушили пожар на поле возле садового общества

Крупный пожар на поле возле садового общества «Геофизик» в городе Обь потушили.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Крупный пожар на поле возле садового общества «Геофизик» в городе Обь потушили. На это ушло почти три часа, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 11:16 в субботу, 20 мая.
− В 14:20 объявлена ликвидация открытого горения. Почти три часа 16 человек и 4 единицы техники МЧС России защищали садовое общество «Геофизик». Пожарным оказывали помощь местные жители, − рассказали в МЧС.
Чтобы не допустить распространения огня на жилые дома, пришлось провести опашку территории. Для этого задействовали несколько тракторов.
Огонь повредил участок площадью примерно 10 гектаров. Угрозы населенному пункту нет.
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