«Не прекращаем поиски даже ночью»: волонтеры со всей Сибири ищут двух пропавших девочек в Кемерове

В Кемеровской области пропали две маленькие девочки. Фото: ЛизаАлерт Кузбасс
В Кемеровской области пропали две маленькие девочки – одной из них два года, второй пять лет. На поиск малышек съехались добровольцы со всей Сибири и из Москвы.
Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте», 18 мая девочки ушли из дома и пропали. Все произошло в поселке Ленинский Яшкинского района.
Поиск малышек продолжается вторые сутки. Территорию прочесывают полицейские, следователи, сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры.
Поиски не прекращаются даже ночью. Фото: ЛизаАлерт Кузбасс
− Задействованы добровольцы «ЛизаАлерт» из пяти регионов: Кузбасса, Новосибирска, Алтайского края, Томска – общим количеством более 70 человек; на место проведения поисковых работ прилетел опытный координатор Александр (позывной «Ромео»), а также к вылету готовятся старшие поисковых групп из Москвы, − говорится в публикации.
Ночью участники поисков запускали беспилотники, чтобы обследовать местность с высоты птичьего полета.
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