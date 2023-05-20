Новосибирцы заметили полчища крыс около станции метро «Золотая Нива»

В Новосибирске около станции метро «Золотая Нива» заметили полчища крыс. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске около станции метро «Золотая Нива» заметили полчища крыс. По словам местных, грызуны бегают практически у каждого магазина на территории микрорайона.

Публикация появилась в группе «Подслушано Золотая Нива» в социальной сети «ВКонтакте». Одна из местных жительниц увидела крысу по адресу Бориса Богаткова, 248.

Новосибирцы жалуются, что проблему с нашествием животных-вредителей никто не хочет решать.

− Крысы и тараканы только от продуктовых магазинов. От их мусора, который рядом складируется, − отметил в комментариях интернет-пользователь.

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