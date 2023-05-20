«С горки скатываться опасно»: после жалоб родителей на детскую площадку под Новосибирском завезли песок

На детскую площадку в рабочем поселке Коченево завезли песок после жалоб местной жительницы. Фото: Иван ПРОХОРОВ

На детскую площадку в рабочем поселке Коченево завезли песок после жалоб местной жительницы. Об этом сообщили в администрации Коченевского района Новосибирской области.

Поводом для беспокойства родителей стал участок около горки. Из-за недостатка песка так оголились бетонные плиты. Это представляло большую опасность для детей, ведь в процессе игры они могли упасть и получить травму.

− Сегодня пришла и ужаснулась. С горки скатываться опасно, там камень с двух сторон или плита, − рассказала местная жительница.

В итоге проблему решила местная администрация. На детской площадке засыпали новый слой песка.

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