Депутаты Заксобрания Новосибирской области помогают в восстановлении мотодрома ДОСААФ

Мотодром является крупнейшим объектом, где выросло не одно поколение спортсменов и болельщиков. Фото: Заксобрание НСО

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области приняли участие в восстановлении мотодрома ДОСААФ в Новосибирске. Мотодром является крупнейшим объектом, где выросло не одно поколение спортсменов и болельщиков.

Проект стартовал в Новосибирске 19 мая. И рассчитан он на три дня: с 19 по 21 мая планируется заменить деревянные борта и металлические ограждения для безопасности во время соревнований, восстановить освещения трека, трибуны для болельщиков, укрепить металлические уклоны, благоустроить как внутреннюю, так и прилегающую территорию мотодрома.

Ежедневно порядка 500 человек будут участвовать в реализации проекта: сотрудники ОТС — журналисты телекомпании стали инициаторами проекта, спортсмены, поклонники мото- и автогонок, волонтеры, общественники и местные жители.

— Я с этим стадионом, косвенно или напрямую, связан более 30 лет. Поэтому в стороне не остался, — отметил депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко, который стал председателем организационного комитета по реконструкции мотодрома. — Это хорошее дело. Можно сказать, народная стройка. В финансовом выражении цифры составляют порядка 7-8 миллионов рублей. Что самое главное — обсуждая проблему в течение нескольких месяцев, мы ни от кого не услышали отказа. Что нужно было — материалами, финансами все помогали. Так что в отношении материальной подготовки — у нас все есть. Теперь остались только работы. За три дня, я убежден, все запланированное будет сделано.

К реализации проекта активно подключилось спортивное сообщество региона — представители спортивных федераций и Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Запланированные на три дня работы — это только первый шаг в восстановлении объекта. Возможно, в дальнейшем, стадион, который сейчас принадлежит ДОСААФ, выкупят и передадут в собственность области.

Практически все депутаты регионального парламента приняли участие в обеспечении строительства мотодрома.

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