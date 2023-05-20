«Водитель кроссовера отвлекся от дороги»: в Новосибирске произошло ДТП с двумя иномарками и мотоциклом

Паровозик собрался на улице Богдана Хмельницкого.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске водитель «Ниссана» наехал на мотоциклиста, а тот, в свою очередь, врезался в движущуюся перед ним «Тойоту». Паровозик собрался на улице Богдана Хмельницкого.
ДТП произошло в пятницу, 19 мая.
− Водитель красного кроссовера Nissan X-Trail отвлекся от дороги и сбил мотоциклиста, − рассказал очевидец в группе «АСТ-54».
Информации о пострадавших не поступало.
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