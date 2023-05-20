«Водитель кроссовера отвлекся от дороги»: в Новосибирске произошло ДТП с двумя иномарками и мотоциклом

Паровозик собрался на улице Богдана Хмельницкого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске водитель «Ниссана» наехал на мотоциклиста, а тот, в свою очередь, врезался в движущуюся перед ним «Тойоту». Паровозик собрался на улице Богдана Хмельницкого.

ДТП произошло в пятницу, 19 мая.

− Водитель красного кроссовера Nissan X-Trail отвлекся от дороги и сбил мотоциклиста, − рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

Информации о пострадавших не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber