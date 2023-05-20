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НовостиПроисшествия20 мая 2023 2:54

«Водитель кроссовера отвлекся от дороги»: в Новосибирске произошло ДТП с двумя иномарками и мотоциклом

В Новосибирске произошло ДТП с двумя иномарками и мотоциклом
Анастасия ХРОМЫХ
Паровозик собрался на улице Богдана Хмельницкого.

Паровозик собрался на улице Богдана Хмельницкого.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске водитель «Ниссана» наехал на мотоциклиста, а тот, в свою очередь, врезался в движущуюся перед ним «Тойоту». Паровозик собрался на улице Богдана Хмельницкого.

ДТП произошло в пятницу, 19 мая.

− Водитель красного кроссовера Nissan X-Trail отвлекся от дороги и сбил мотоциклиста, − рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

Информации о пострадавших не поступало.

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