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НовостиОбщество20 мая 2023 2:41

Стилисты рассказали, как правильно выбрать купальник на пляж

Для каждой фигуры можно подобрать свой тип
Галина СИМОНОВА
Стилисты составили подборку моделей купальников, которые подойдут девушкам со всеми типами фигур.

Стилисты составили подборку моделей купальников, которые подойдут девушкам со всеми типами фигур.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стилисты составили подборку моделей купальников, которые подойдут девушкам со всеми типами фигур. Именно исходя из них и стоит выбирать одежду для пляжа.

— Если вы вдруг поняли, что сделать фигуру идеальной с помощью диет и спорта к этому времени у вас никак не получается, остается одно — подчеркнуть достоинства и спрятать недостатки с помощью правильно подобранного купальника, — пишет издание NEWS.ru.

Так, девушкам с фигурой «прямоугольник» подойдут купальники, которые будут создавать эффект узкой талии и увеличивать объем бедер и груди. Тем, у кого фигура принадлежит к типажу «перевернутый треугольник» стоит присмотреться к бикини с геометрическими принтами на лифе или монокини с односторонним или двухсторонними вырезами в области.

Для девушек, с типом фигуры «груша», хорошо подойдут сплошные или раздельные купальники с пышным лифом — например, с воланами или рюшами. А девушкам с фигурой «яблоко» подойдут слитные купальники с глубоким узким вырезом у декольте и высоко поднятыми вырезами в области бедер.

А тем, кому повезло иметь фигуру типажа «песочные часы», рекомендуется особенное внимание уделять цвету купальника. Чтобы даже при условии удачно подобранной модели, цвет правильно сочетался с типажом внешности.

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