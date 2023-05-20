Стилисты рассказали, как правильно выбрать купальник на пляж

Стилисты составили подборку моделей купальников, которые подойдут девушкам со всеми типами фигур. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стилисты составили подборку моделей купальников, которые подойдут девушкам со всеми типами фигур. Именно исходя из них и стоит выбирать одежду для пляжа.

— Если вы вдруг поняли, что сделать фигуру идеальной с помощью диет и спорта к этому времени у вас никак не получается, остается одно — подчеркнуть достоинства и спрятать недостатки с помощью правильно подобранного купальника, — пишет издание NEWS.ru.

Так, девушкам с фигурой «прямоугольник» подойдут купальники, которые будут создавать эффект узкой талии и увеличивать объем бедер и груди. Тем, у кого фигура принадлежит к типажу «перевернутый треугольник» стоит присмотреться к бикини с геометрическими принтами на лифе или монокини с односторонним или двухсторонними вырезами в области.

Для девушек, с типом фигуры «груша», хорошо подойдут сплошные или раздельные купальники с пышным лифом — например, с воланами или рюшами. А девушкам с фигурой «яблоко» подойдут слитные купальники с глубоким узким вырезом у декольте и высоко поднятыми вырезами в области бедер.

А тем, кому повезло иметь фигуру типажа «песочные часы», рекомендуется особенное внимание уделять цвету купальника. Чтобы даже при условии удачно подобранной модели, цвет правильно сочетался с типажом внешности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber