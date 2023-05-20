Силой завладели авто: в Новосибирске поймали двух парней, угнавших машину у 23-летнего водителя

Подозреваемыми оказались ранее судимые молодые люди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заельцовском районе Новосибирска двое парней, применив физическую силу, завладели чужим авто. В полицию обратился 23-летний владелец «ВАЗ-2108».

Инцидент произошел 18 мая. Как сообщил потерпевший, он вместе с другом ремонтировал автомобиль у дома по улице Жуковского. В какой-то момент к ним подошли двое неизвестных и угнали машину.

Ориентировку на розыск передали всем наружным экипажам полиции.

− Вскоре инспекторами ГИБДД разыскиваемый автомобиль был замечен у дома по улице 2-й Сухарной. Находившиеся в нем граждане были доставлены в Отдел полиции для выяснения обстоятельств и установления личностей, − рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Подозреваемыми оказались ранее судимые молодые люди − 24-летний житель Заельцовского района и 25-летний житель Бердска.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.

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