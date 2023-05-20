Новосибирские ученые изобрели «умный» светофор, который будет предупреждать водителей

Светофор будет оповещать водителей о пешеходах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали «умный» светофор, который будет оповещать водителя о пешеходах на проезжей части. Устройство уже успели испытать.

— Система показала свою работоспособность и готова к введению в рабочий режим, — цитирует издание Infopro54. ru отметил Александр Спектор, профессор кафедры теоретических основ радиотехники факультета радиотехники и электроники НГТУ.

Работает это устройство так: вдоль тротуара, ведущего к пешеходному переходу, в землю погружены восемь датчиков, которые при появлении пешеходов передают сигнал в аппаратуру, которая обрабатывает сигнал и активирует светофор. Тогда, когда пешеход наступает на проезжую часть на асфальте высвечивается запрещающий сигнал светофора.

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