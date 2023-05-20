«Провалилась в сугроб, но достала ее»: новосибирские волонтеры выходили сову, два дня сидевшую на трассе

Новосибирские волонтеры выходили сову, которую в конце февраля заметили на трассе в области автомобилисты. Фото: ЦРДЖ

Новосибирские волонтеры выходили сову, которую в конце февраля заметили на трассе в области автомобилисты. Людей смутило, что птица несколько дней сидела на одном месте. Тогда зоозащитники из ЦРДЖ связались с местными волонтерами, занимающихся помощью птицам. И они сразу же выехали на место.

— Я не знаю, что мной руководило в тот момент, но я таки её достала! Я провалилась в сугроб по пояс, но я сделала это! — передают волонтеры слова девушки, откликнувшейся на просьбу о помощи.

Птице найдут специальный реабилитационный центр. Фото: ЦРДЖ

Найденная птица оказалась белой неясытью. Она действительно оказалась травмирована. Волонтеры отвезли птицу к ветеринарам, где у нее взяли все необходимые анализы и рентген, который показал, что у крылатой — перелом плеча. А еще — набор паразитов, травма глаза и пневмония. От нее и паразитов удалось избавиться, а вот полностью восстановить плечо после перелома и вылечить глаз не удастся.

Сейчас дальнейшая судьба птицы еще решается, волонтеры подыскивают для птицы-инвалида специальный Центр реабилитации.

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