Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья20 мая 2023 0:22

Лапку кусь! Белые медвежата из Новосибирского зоопарка устроили «день чистоты»

Белые медвежата из Новосибирского зоопарка устроили «день чистоты»
Галина СИМОНОВА
Посетители Новосибирского зоопарка продолжают наблюдать за тем, как растут родившиеся недавно белые медвежата. Фото: Анна НОВИКОВА

Посетители Новосибирского зоопарка продолжают наблюдать за тем, как растут родившиеся недавно белые медвежата. Фото: Анна НОВИКОВА

Посетители Новосибирского зоопарка продолжают наблюдать за тем, как растут родившиеся недавно белые медвежата. Вот и недавно в объектив постоянной посетительницы зверинца Анны Новиковой попала одна из прогулок Герды с малышами.

Решившие весело провести время мишки, стали играть друг с другом в догоняшки. А в какой-то момент одна сестра стала задирать другую.

Вдоволь наигравшись, медвежата принялись чистить свою шубку и особенное внимание уделили лапкам. А потом стали позировать папарацци.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber