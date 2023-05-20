Лапку кусь! Белые медвежата из Новосибирского зоопарка устроили «день чистоты»

Посетители Новосибирского зоопарка продолжают наблюдать за тем, как растут родившиеся недавно белые медвежата. Фото: Анна НОВИКОВА
Посетители Новосибирского зоопарка продолжают наблюдать за тем, как растут родившиеся недавно белые медвежата. Вот и недавно в объектив постоянной посетительницы зверинца Анны Новиковой попала одна из прогулок Герды с малышами.
Решившие весело провести время мишки, стали играть друг с другом в догоняшки. А в какой-то момент одна сестра стала задирать другую.
Вдоволь наигравшись, медвежата принялись чистить свою шубку и особенное внимание уделили лапкам. А потом стали позировать папарацци.
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