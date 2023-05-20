Новосибирца будут судить за 24 килограмма контрафактной черной икры. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Новосибирца будут судить за 24 килограмма контрафактной черной икры. Нелегальный деликатес нашли в гараже у мужчины.

— 14 декабря 2022 года на трассе Новосибирск-Кемерово обвиняемый получил 49 банок с икрой осетров, занесенных в Красную книгу. Полученное он привез в гараж в Калининском районе Новосибирска, а затем взял 9 банок с икрой, и перевез их в гараж на улице Связистов, — рассказали в Ленинском районе города.

49 банок икры забрали правоохранители: общая масса контрафакта составила 23, 82 килограмма. Против мужчины обвинили по части 1 статьи 258. 1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и перевозка водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу».

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