«Ушел из дома в тапочках»: в Новосибирске пропал 81-летний пенсионер

В Дзержинском районе Новосибирска ищут 81-летнего Федора Федоровича Матвеева. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Дзержинском районе Новосибирска ищут 81-летнего Федора Федоровича Матвеева. Он ушел из дома в пятницу, 19 мая. С этого момента его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в синюю рубашку, синие штаны и серые домашние тапочки.

Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Федор Федорович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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