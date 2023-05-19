«Сказал, что за бутылку заплатит мама»: новосибирец пытался украсть в магазине коньяк, кинув в продавцов мобильник

В новосибирском алкомаркете на улице Сибиряков-Гвардейцев произошел нестандартный инцидент. Фото: АБ "ГВАРДИЯ"

В новосибирском алкомаркете на улице Сибиряков-Гвардейцев произошел нестандартный инцидент. Утром в четверг, 18 мая, туда зашел мужчина и взял с витрины бутылку коньяка за 500 рублей. Вот только платить за нее он не собирался.

— С бутылкой мужчина пошел к выходу, заявив, что за нее потом заплатит его мама. На возражение продавцов грабитель отреагировал своеобразно: достал из кармана и бросил в сторону кассира дешевенький мобильный аппарат, видимо, посчитав его достойным для натурального обмена, — рассказали в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».

Не ожидавшие такой «оплаты» продавцы вызывали в магазин охранников. ГБРовцы выяснили, как выглядел несостоявшийся покупатель, и вскоре нашли похожего человека за углом этого же дома. Далеко похититель не ушел — остановился поругаться с соседями. Столь желанный товар к тому моменту он уже успел разбить.

Мужчину задержали и передали полиция.

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