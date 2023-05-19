В Новосибирской области 20 мая пройдет «Ночь музеев»

В прошлом году музеи посетили 50 тысяч человек. Фото: Таня Котенкина.

В Новосибирской области в ночь с 20 на 21 мая пройдет «Ночь музеев». Об этом на пресс-конференции 19 мая рассказал исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.

Почти все музеи будут работать с 18:00 20 мая до 6:00 утра 21 мая. Однако каждый культурный центр вправе изменить этот график.

В 2023 году акция пройдет на 36 площадках, если считать и коммерческие, то на всех 100. Молодые люди до 23 лет смогут оплатить вход «Пушкинской картой».

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