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НовостиОбщество19 мая 2023 16:22

Ветеринар рассказала новосибирцам, каких собак можно выгуливать без намордника

Список не только из миниатюрных пород
Данила ШУЛЯК
Ветеринар назвала породы собак, которых можно выгуливать без намордника.

Ветеринар назвала породы собак, которых можно выгуливать без намордника.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ветеринар Маргарита Наумова рассказала изданию NEWS.ru, каких собак можно выгуливать без намордника.

В числе разрешенных пород: йоркширские терьеры, ши-тцу, китайские хохлатые, французские бульдоги и кокер-спаниэли. Эти собаки не имеют агрессии и по большей части небольших размеров.

Обязательно гулять с намордником нужно американским стаффордширским терьерам и кавказским овчаркам — отметила эксперт. Эти собаки любят хозяев настолько, что могут серьезно ответить чужакам или тем, кто проявит угрозу.

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