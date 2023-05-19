Ветеринар рассказала новосибирцам, каких собак можно выгуливать без намордника

Ветеринар назвала породы собак, которых можно выгуливать без намордника. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ветеринар Маргарита Наумова рассказала изданию NEWS.ru, каких собак можно выгуливать без намордника.

В числе разрешенных пород: йоркширские терьеры, ши-тцу, китайские хохлатые, французские бульдоги и кокер-спаниэли. Эти собаки не имеют агрессии и по большей части небольших размеров.

Обязательно гулять с намордником нужно американским стаффордширским терьерам и кавказским овчаркам — отметила эксперт. Эти собаки любят хозяев настолько, что могут серьезно ответить чужакам или тем, кто проявит угрозу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber