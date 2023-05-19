Под Новосибирском продают коттедж с винным погребом за 22 миллиона рублей

В коттедже есть винный погреб. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Ленинском селе под Новосибирском выставили на продажу загородный комплекс за 22 миллиона рублей. Объявление появилось на Циан.

— На территории есть дом, гараж, баня, винный погреб, мастерская и летняя терраса с бассейном, — пишет продавец.

Общая сумма за загородный комплекс — 22 миллиона рублей. Фото: скриншот объявления.

Площадь самого дома — почти 300 квадратов. Вокруг него 10 соток земли. Коттедж в стиле лофт возвели в 2015 году.

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