Под Новосибирском столкнулись легковушка и грузовик

В Искитимском районе Новосибирской области случилось серьезное ДТП с легковушкой и грузовиком.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Искитимском районе Новосибирской области случилось серьезное ДТП с легковушкой и грузовиком. Авария произошла вечером в пятницу, 19 мая.
— 26-летний водитель автомобиля «Тойота Тарсел» ехал со стороны Черепаново в сторону Новосибирска. Перестраиваясь с правого ряда в левый, чтобы повернуть на АЗС, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком «Шахман», — рассказали в областной Госавтоинспекции.
Водитель легковушки от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении него составлен административный протокол.
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