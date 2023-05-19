Под Новосибирском столкнулись легковушка и грузовик

В Искитимском районе Новосибирской области случилось серьезное ДТП с легковушкой и грузовиком. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Искитимском районе Новосибирской области случилось серьезное ДТП с легковушкой и грузовиком. Авария произошла вечером в пятницу, 19 мая.

— 26-летний водитель автомобиля «Тойота Тарсел» ехал со стороны Черепаново в сторону Новосибирска. Перестраиваясь с правого ряда в левый, чтобы повернуть на АЗС, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком «Шахман», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Водитель легковушки от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении него составлен административный протокол.

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