В Новосибирске госэкспертиза одобрила проект развязки у станции Матвеевка

Правительство Новосибирска рассчитывает на помощь из федерального бюджета.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Новосибирский проект дорожной развязки у станции Матвеевка получил одобрение госэкспертизы. Об этом сообщил градоначальник Анатолий Локоть на встрече с прессой 19 мая.
— Эта развязка необходима, она стоит в плане проекта «Академгородок 2.0». И без этой развязки мы попадаем в очень сложную ситуацию транспортной доступности Первомайского района, — отметил мэр.
Власти Новосибирска рассчитывают на поддержку из федерального бюджета, чтобы воплотить проект.
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