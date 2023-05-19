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НовостиОбщество19 мая 2023 15:02

В Новосибирске госэкспертиза одобрила проект развязки у станции Матвеевка

На ее строительство могут направить деньги федерального бюджета
Данила ШУЛЯК
Правительство Новосибирска рассчитывает на помощь из федерального бюджета.

Правительство Новосибирска рассчитывает на помощь из федерального бюджета.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирский проект дорожной развязки у станции Матвеевка получил одобрение госэкспертизы. Об этом сообщил градоначальник Анатолий Локоть на встрече с прессой 19 мая.

— Эта развязка необходима, она стоит в плане проекта «Академгородок 2.0». И без этой развязки мы попадаем в очень сложную ситуацию транспортной доступности Первомайского района, — отметил мэр.

Власти Новосибирска рассчитывают на поддержку из федерального бюджета, чтобы воплотить проект.

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