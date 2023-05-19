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НовостиОбщество19 мая 2023 14:38

В Новосибирске до 23 мая починят дороги на 31 улице

График ремонта опубликовала мэрия
Данила ШУЛЯК
Дороги починят в 6 районах Новосибирска.

Дороги починят в 6 районах Новосибирска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В муниципалитете Новосибирска появился график ремонта дорог. Согласно документу, до 23 мая восстановят 31 улицу города.

Ремонт начнут ночью 19 мая. Ухабы и ямы заделают на улице Планетарной. Полностью зальют асфальт на улице Тимирязева.

На следующий день, 20 мая, дорожники будут трудиться почти во всех районах Новосибирска: Центральном, Советском, Первомайском, Ленинском, Калининском и Железнодорожном.

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