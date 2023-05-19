В Новосибирске энергетики меняют два километра теплосетей

Трубы уже перекладывают на 5 улицах. Фото: Пресс-служба СГК.

В Новосибирске энергетики заменят 2 километра трубопровода на пяти теплосетях города. Об этом рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

Перекладывать трубы начали на улицах Революции, Связистов, Широкой, Невельского и Дачной. Там почти закончили подготовку стройплощадок.

Горожан ждут только кратковременные отключения горячей воды.

Кроме этого, до конца мая энергетики заменят оборудование и строительные конструкции в теплокамерах на улицах Кропоткина и Семьи Шамшиных.

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