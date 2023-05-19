В Новосибирске энергетики меняют два километра теплосетей

Трубы уже перекладывают на 5 улицах. Фото: Пресс-служба СГК.
В Новосибирске энергетики заменят 2 километра трубопровода на пяти теплосетях города. Об этом рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.
Перекладывать трубы начали на улицах Революции, Связистов, Широкой, Невельского и Дачной. Там почти закончили подготовку стройплощадок.
Горожан ждут только кратковременные отключения горячей воды.
Кроме этого, до конца мая энергетики заменят оборудование и строительные конструкции в теплокамерах на улицах Кропоткина и Семьи Шамшиных.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер