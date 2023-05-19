Мужчину доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу не по переходу. ДТП случилось в Центральном районе вечером в пятницу, 19 мая.

— 25-летний водитель автомобиля «Субару В4» ехал по Красному проспекту в сторону улицы Орджоникидзе. Напротив дома № 29 на Красном проспекте он сбил 37-летнего мужчину, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу для уточнения травм. На месте работали сотрудники ДПС.

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