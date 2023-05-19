На ферме в Новосибирской области обнаружили очаг бруцеллеза. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В крестьянском-фермерском хозяйстве, что в Сузунском районе Новосибирской области, обнаружили бруцеллез. Опасное инфекционное заболевание подтвердилось у восьми коров.

– Еще у пяти животных пришли сомнительные результаты анализов. Всего в хозяйстве содержится 284 головы КРС, а также 182 теленка, – сообщили в пресс-службе местной районной администрации.

Заболевших животных на ферму привезли из Алтайского края в мае и июне прошлого года. На тот момент им было по 12 месяцев.

В данный момент на территории Шипуновского сельсовета установили карантин по бруцеллезу. Специалисты проводят мероприятия, чтобы остановить болезнь, а главе фермерского хозяйства рекомендовали отвести на убой все поголовье.

Главный государственный ветеринарный инспектор Сузунского района управления ветеринарии Новосибирской области Николай Хлебников уточнил, бруцеллез - хроническое заболевание с инкубационным периодом в 14 месяцев. Коварство болезни в том, что она может проявиться только в период стельности. Человек может заразиться бруцеллезом при непосредственном контакте с животными-носителями, а также через пищу: выпив сырое молоко или съев сыр, изготовленный из него.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber