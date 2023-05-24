Новосибирцы создали квест про выживание американских коммунистов после зомби-апокалипсиса

Коммунисты спасут Америку будущего, считают сценаристы. Фото: Елена ЗАХАРОВА, vk.com/e.zakharova.photocraft

Новосибирские ролевики создали квест про выживание после зомби-апокалипсиса в Америке. Фотосессия персонажей игры – коммунистов будущего появилась в соцсетях:

- Если вкратце, ребята делают игру про пост-апокалипсис после зомби-вируса, с фокусом на выживании в разрушенном мире. По сценарию у нас все довольно иронично, и теперь в Америке будущего укрепились коммунисты. Наша задача на игре - как раз объединение людей из разрозненных общин в единое общество, – рассказал КП-Новосибирск разработчик компьютерных игр Сергей Ярков. - Мой персонаж – «простой американский парень» является пародией на Капитана Америку и на последующую судьбу портрета Че Гевары, этакий человек- пропагандистский плакат.

Капиталисты успели покинуть землю и бросили человечество. Фото: Елена ЗАХАРОВА, vk.com/e.zakharova.photocraft

По сценарию игры, после зомби-вируса черной оспы человечество почти вымерло. Противниками коммунистов стали самые богатые капиталисты. Согласно сюжету, они успели переселиться в космос на спутники и выживают за счет автоматики. Другие враги комсомола будущего – зомби-фрики и амиши-старообрядцы. Их Сергей и сторонники будут переучивать.

Для образа коммуниста из игры Сергей взял старый маршрутный костюм, снаряжение от страйкбола, и дополнил его игрушечным бронежилетом, который заказывал в Китае. Сибиряк вместе с напарницей решили снять фотосессию в костюмах перед игрой, фотографом стала Елена Захарова.

Подписчики в восторге от костюмов персонажей. Фото: Елена ЗАХАРОВА, vk.com/e.zakharova.photocraft

Пользователи соцсетей оценили иронию:

- Это же огнище! И рубиновые звёзды бьются в моей груди!, - поделилась подписчица.

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