В выходные 20 и 21 мая в Новосибирск придёт тёплая погода без дождей

В выходные 20 и 21 мая в Новосибирск придёт ощутимое потепление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные 20 и 21 мая в Новосибирск придёт ощутимое потепление. Синоптики также обещают сухую погоду без осадков.

— В субботу, 20 мая, ночью температура опустится до −7 градусов, днём потеплеет до +21. Ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду, с порывами до 14 метров, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В воскресенье, 21 мая, температура воздуха ночью составит +8 градусов, днём потеплеет до +23 градусов. Ветер будет дуть со скоростью

А вот начало следующей недели действительно будет по-летнему жарким. В понедельник, 22 мая, температура поднимется до +24 градусов.

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