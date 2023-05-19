В Новосибирске прошел выпускной студии стиля «Элегантный возраст»

В этом году «Элегантный возраст» выпустил 109 студийцев, среди них пять мужчин. Фото: департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

18 мая в Культурно-досуговом центре имени К. С. Станиславского прошел выпускной участников четвертого сезона студии стиля «Элегантный возраст» Добро.Центра «Молоды душой» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

Выпускники студии в очередной раз доказали, что с возрастом жизнь не теряет своих красок. Перед гала-концертом в фойе КДЦ имени К. С. Станиславского прошли мастер-классы. Гости, среди которых выпускники студии разных лет, с удовольствием общались и учились новому. Мастера и партнеры подготовили более 10 интересных площадок. Можно было сшить оберег, узнать секрет красивых шляпок, посоветоваться с психологом и даже потанцевать.

Гости, среди которых выпускники студии разных лет, с удовольствием общались и учились новому. Фото: департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

- В этом году мы выпускаем 109 студийцев. Среди них пять мужчин. Занятия у нас проходят с сентября по май. Наши ученики в основном старше 50 лет, это активные пожилые люди. Восемь месяцев мы ведем планомерную работу, чтобы студийцы раскрылись, раскрепостились. Они сами шьют наряды, изучают дизайн, учатся рукоделию, танцуют. Для них проходят занятия по дефиле, фотопозированию. Программа насыщенная! И к выпускному ученицы и ученики преображаются, - рассказала руководитель студии стиля «Элегантный возраст» Галина Казарян.

Гала-концерт начался с эффектного выхода выпускников и участников мероприятия. На сцену в ярких нарядах одновременно вышли 150 человек. Зал взорвался аплодисментами: возраст не помеха яркой и насыщенной жизни.

Ольга Михайлова поздравила четвертый выпуск студии от лица департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. Фото: департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

- Вы доказали, что движение - это жизнь. Сегодня здесь удивительная энергетика! От лица департамента по социальной политике мэрии Новосибирска поздравляю четвертый выпуск студии. Проект уникальный, он востребован. О нем знают уже и за пределами Новосибирска. У всех выпускников начинается новый жизненный этап, пути перед вами открыты, - поздравила студийцев заместитель начальника управления по демографической политике департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Михайлова.

Здесь же, на мероприятии, можно было записаться на новый сезон студии тем, кто еще не участвовал в проекте. И за первый час желание изменить свою жизнь изъявили более 100 человек!

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»