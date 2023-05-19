«Не с первого раза,но получилось»: мэр Бердска снял ролик о своей поездке в электричке

Мэр остался доволен поездкой. Фото: Роман Бурдин

Мэр Бердска Роман Бурдин проехался на электричке из центра Новосибирска в Бердск. И рассказал о своём мини-путешествии в соцсетях.

Он сообщил, что задержался в командировке в облцентре, переночевал здесь, а утром решил поехать домой на электричке. Уезжал он со станции Новосибирск-Главный, не забыв упомянуть, что пригородный вокзал довольно уютный.

Попутно Бурдин успел протестировать новую систему оплаты поездок, где расплачиваться можно картой прямо через турникет. По завершении поездки карту нужно снова приложить к считывающему устройству, чтобы списалась нужная сумма. Провернуть эту манипуляцию мэру удалось не с первого раза, но все же удалось.

В вагоне к мэру подошли контролёры, проверили оплату и напомнили обязательно завершить поездку.

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