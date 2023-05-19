Новосибирец ударил товарища ножом в спину, но не смог довести задуманное до конца

Новосибирец пытался убить товарища ножом. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, который напал с ножом на товарища. Информация об этом появилась на сайте органа в пятницу, 19 мая.

— Возле жилого дома в Ленинском районе, подсудимый ударил в спину ножом потерпевшего. После этого преступник повалил жертву, сел на нее сверху и еще не меньше 3 раз ударил ножом в лицо и правое плечо. Ножевые он сопровождал угрозами убийства, — сообщили в суде.

Думая, что у товарища нет шансов выжить, преступник ушел. К счастью, потерпевшему успели помочь.

Новосибирца осудили на 7 лет строгого режима, свою вину он так и не признал.

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