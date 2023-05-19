В Новосибирске суд арестовал недвижимость четырех компаний на 880 миллионов рублей

«Экология-Новосибирск» — банкрот.
Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на имущество четырех компаний. Общая сумма недвижимости, которую вскоре выставят на аукцион — 880 миллионов рублей.
Как указано в картотеке суда, иск подала компания «Экосервис». ООО «Экология Новосибирск» признали банкротом. Теперь, чтобы возместить ущерб заявителю, недвижимость компании «ЭкоТранс-Н», «КПФ», «ПФ ВИС», и Группы «ВИС» выставят на аукцион.
Конкурсным управляющим утвердили Баряева Владислава Александрович.
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