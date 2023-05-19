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НовостиОбщество19 мая 2023 8:47

Число получателей детских выплат на карты ВТБ в Новосибирской области выросло на 40%

С начала года более 200 тысяч российских семей получили различные виды детских социальных выплат на карты ВТБ. В Новосибирской области число получателей таких пособий на карты банка за год выросло на 40%

Фото: Даниил ОПАРИН

Основными получателями детских выплат в ВТБ являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств в среднем остается около 105 тысяч рублей. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца года составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

- ВТБ является одним из ключевых банков для перечисления средств по программам поддержки. Мы работаем над тем, чтобы сделать процесс оформления социальных выплат максимально удобным для пользователя. В прошлом году банк запустил полезный сервис для расчета выплат, которые полагаются российским семьям, упростил процесс подачи заявлений на их получение на портале «Госуслуги», - комментирует Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.