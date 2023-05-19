Гимнастка из Новосибирска завоевала золотую медаль на Боливарианских играх в Венесуэле

Сборная команда России заняла первое место в художественной гимнастике в групповых упражнениях. Фото: предоставлено семьей Елизаветы Лозовой (вторая справа)

Новосибирская гимнастка Елизавета Лозовая победила на Боливарианских играх АЛБА-2023. Она выступала в составе сборной команды России по художественной гимнастике.

Состязания прошли в Венесуэле с 21 по 29 апреля, сообщает «Навигатор».

Боливарианские игры АЛБА – это международное мульти-спортивное соревнование высокого уровня, организованное социалистическим альянсом стран АЛБА. Среди участников – Россия, Куба, Боливия, Венесуэла, Никарагуа и другие.

Российскую Федерацию представляли 48 спортсменов. Наша сборная выступала под государственным флагом и с гимном. В общей сложности россияне завоевали 70 медалей: 36 золотых, 24 серебряных и 10 бронзовых.

Сборная команда России заняла первое место в художественной гимнастике в групповых упражнениях. Наши спортсменки стали абсолютными чемпионками Игр и завоевали три золотых медали из трех возможных.

До перехода в сборную Елизавета училась в лицее № 130 и тренировалась в Новосибирске под руководством бронзового призера Олимпийских игр Ирины Дзюбы.

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