В новосибирском магазине мужчина украл коньяк и швырнул в продавца мобильный телефон

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

18 мая в 11.03 сигнал тревоги поступил в дежурную часть Агентства Безопасности из алкомаркета на улице Сибиряков-Гвардейцев. Прибывшим на вызов бойцам ГБР в магазине рассказали о том, что некий мужчина взял с витрины бутылку коньяка стоимостью около 500 рублей и, заявив, что за нее заплатит потом его мама, пошел к выходу. На возражение продавцов грабитель отреагировал своеобразно: достал из кармана и бросил в сторону кассира дешевенький мобильный аппарат, видимо посчитав его достойным для натурального обмена. Не сумевшие остановить вора продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации.

Бойцы ГБР-76 выяснили, как выглядел похититель, что он украл и в какую сторону направился. Похожий по описанию человек был обнаружен за углом этого же дома - он стоял возле подъезда и ругался с соседями. Под его ногами были лужица и осколки только что разбитой бутылки коньяка. «Гвардейцы» задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции.