В Новосибирске энергетики начали менять трубопроводы на пяти участках

Директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов. Фото: Пресс-служба СГК

На традиционном публичном отчете перед горожанами директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов рассказал о начале перекладки трубопроводов на улицах Революции, Связистов, Широкой, Невельского и Дачной. На этих первых участках уже завершают подготовку стройплощадок. По словам энергетиков, будут только кратковременные отключения, надолго отключать горячую воду не планируют.

Суммарно эти пять участков составляют свыше двух километров теплосетей из запланированных 19-ти:

• По ул. Связистов около 1 080 м по каналу

• По ул. Широкая - 610 м

• По ул. Дачная - 239 м

• По ул. Революции - 155 м

• Техперевооружение по ул. Невельского - 74 м.

Также до конца мая СГК заменит оборудование и строительные конструкции в теплокамерах на улицах Кропоткина и Семьи Шамшиных.

Кроме того начали ремонт центральных тепловых пунктов по адресам: Титова, 1, Кропоткина, 126/1; Депутатская, 58, Есенина, 15, Сибирская, 49.

Как сообщают в компании, в 2023 году запланировано заменить и капитально отремонтировать свыше 19 км теплосетей на 31 участке. Общая сумма вложений в эти работы составит порядка 4 млрд рублей. Напомним, что посмотреть, где и на каком этапе находятся ремонты теплосетей по городу можно на интерактивной карте СГК.