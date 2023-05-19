Новосибирцев напугал светящийся объект в небе: астроном объяснил, что это было

Жители Бердска заметили в небе странный светящийся объект. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Бердска заметили в небе странный светящийся объект. Длительное время он находился на одном месте, а потом внезапно исчез. КП-Новосибирск обратилась за комментарием к специалисту Большого новосибирского планетария Олегу Кашину и попросила разъяснить, что это могло быть.

Объект появился вечером 18 мая и напугал новосибирцев. Но оказалось, что это не НЛО, а показавшаяся из-за облаков Венера.

− Это скорее всего Венера. Ее неожиданное «исчезновение» связано с наплывом облаков. Вечером я как раз наблюдал облака на горизонте, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск Олег Кашин.

Астроном предположил, что объект появится на небосводе и сегодня вечером.

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