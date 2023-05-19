В Новосибирске отремонтируют более 220 придомовых территории в 2023 году

В Новосибирске в 2023 году отремонтируют 222 придомовых территории. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске в 2023 году отремонтируют 222 придомовых территории. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Известно, что 119 дворов приведут в порядок за счет городского бюджета, 62 – за областные средства и 41 – за федеральные деньги.

Ремонтные работы проведут у дома № 10 на улице Лазурной. Местные жители попросили увеличить количество парковочных мест и сделать проезд для автомобилей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход работ.

− В этом году 250 млн рублей выделено из бюджета Новосибирска на благоустройство дворов по наказам депутатам. Деньги будут направлены на ремонт 119 объектов, все контракты по ним заключены, − подчеркнул градоначальник.

Из областного бюджета выделили 255 миллионов рублей на ремонт 62 объектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber