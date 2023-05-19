В Новосибирске создали рабочую группу по недостроенным домам ГК «Дискус»

В мэрии Новосибирска создали рабочую группу по долгостроям в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Фото: Группа компаний ДИСКУС

В мэрии Новосибирска создали рабочую группу по долгостроям в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации города.

Это необходимо, чтобы обеспечить взаимодействие и оперативное решение вопроса по завершению строительства жилых домов.

В состав рабочей группы вошли первый заммэра Новосибирска Олег Клемешов, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, заместитель прокурора Новосибирска Павел Акулов, а также представители СГК, АО «РЭС», Горводоканала и другие.

− Рабочей группе до 25.05.2023 представить предложения по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский», − говорится в документе.

Интересно, что руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай не вошел в состав группы. Хотя в начале мая он заявил, что у компании есть возможность и желание завершить строительство домов.

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