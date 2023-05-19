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НовостиПроисшествия19 мая 2023 6:13

«Продавец сдавала их в ломбард»: в Новосибирске пенсионерка лишилась коллекции норковых шуб на 2 миллиона рублей

В Новосибирске пенсионерка лишилась коллекции норковых шуб на 2 миллиона рублей
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Пенсионерка сдала более 40 норковых шуб на реализацию.

Пенсионерка сдала более 40 норковых шуб на реализацию.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Новосибирская пенсионерка отдала более 40 норковых шуб на реализацию, а продавец сдала их в ломбард. Скандал случился в апреле 2020 года в ТЦ на Гусинобродском шоссе.

По данным следствия, в январе 2020 года потерпевшая договорилась с 50-летней предпринимательницей о перепродаже более 40 норковых шуб. Пенсионерка сдала их на реализацию, однако денег от продажи не получила. Оказалось, что продавец сдала шубы в ломбард и выручила более 800 тысяч рублей.

- Потерпевшая сообщила, что сдала 48 норковых шуб на реализацию, экспертиза установила хищение 41 шубы с ущербом в 2 млн 41 тысячу рублей. Подсудимая пояснила следователям, якобы нуждалась в деньгах. Потерпевшая настаивает, что нынешняя стоимость шуб более 5,8 млн рублей, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Следователи возбудили уголовное дело о хищении в особо крупном размере. Продавец частично признала вину и вернула 50 тысяч рублей. Ранее женщина не была судима, суд назначил ей подписку о невыезде.