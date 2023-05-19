«То скрывалась под водой, то показывалась»: в Новосибирске спасатели вытащили из Оби буйную женщину

Буйную женщину вытащили из Оби в Новосибирске. Фото: МАСС.

Новосибирцы вызвали спасателей в микрорайон «Европейский берег» на реку Обь. Они сообщили, что в воде находится неадекватная женщина. Она не подпускала к себе очевидцев.

– Женщина то скрывалась под водой, то вновь показывалась на поверхности. Усилиями 2 спасателей ее подняли на катер и доставили к берегу, где уже находились сотрудники отдела полиции и родственники, – говорится в сообщении МАСС.

Женщине вызвали скорую и укутали ее в одеяло, чтобы согреть. После чего сибирячку 1977 года рождения передали бригаде медиков.

В МАСС напомнили, что длительное пребывание в воде чревато переохлаждением. Да и вообще, в Оби можно утонуть, там сильное течением. Им может унести.

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