Под Новосибирском до 1 августа перекроют участки дороги в селе Каменка

Ремонт планируют разбить на несколько этапов. Фото: Дороги НСО

В Новосибирской области введут временное ограничение движения транспорта на дороге к селу Каменка. Действовать оно будет на период с 17 июня по 1 августа.

Как уточнили в Территориальном управлении автомобильных дорог, объект будут ремонтировать. Приказ подписал региональный Минтранс.

− На объекте уже выполнена установка дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения на время выполнения дорожных работ, − уточнили в ТУАД.

Несколько участков полностью перекроют. Фото: Дороги НСО

Ремонт планируют разбить на несколько этапов. Реализация каждого, где ограничат движение, займет от трех до семи дней.

На время ремонта организуют движение по объездным дорогам. За состоянием участков будут следить – подсыпать и обеспыливать их.

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