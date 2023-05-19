Сотрудника ДПС в Новосибирске поймали с наркотиками

В Новосибирске сотрудника ДПС подозревают в приобретении и хранении наркотических средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске сотрудника ДПС подозревают в приобретении и хранении наркотических средств. У него обнаружили сверток с запрещенным веществом массой около одного грамма.

ДПСника задержали 11 мая у одного из домов по улице Римского-Корсакова. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по региону.

− При личном досмотре у сотрудника был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения, − сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 УК РФ − «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств».

По данному факту полиция проводит служебную проверку, по результатам которой сотрудника уволят из органов внутренних дел. Его уже отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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