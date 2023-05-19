В Алтайском крае произошли два крупных пожара за сутки

Два крупных пожара произошли в Алтайском крае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два крупных пожара произошли в Алтайском крае. В Краснощековском районе загорелся мусорный полигон, а в Егорьевском районе вспыхнул лес.

Первое ЧП случилось днем 18 мая. Из-за ветра площадь пожара резко увеличилась. Чтобы взять ситуацию под контроль, специалистам пришлось провести опашку земли. На месте дежурили два пожарных расчета, пишет Amic.

Огонь не успел добраться до населенного пункта. Администрация Краснощековского района призвала местных жителей не складировать мусор и отходы сена за пределами свалки.

Неподалеку от села Борисовка произошел лесной пожар. Площадь объятого огнем участка составила около 10-15 гектаров. Пожар тушили семь пожарных машин, также были задействованы три трактора.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, угрозы для населенного пункта не было.

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