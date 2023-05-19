«Множественные переломы рёбер»: в Новосибирской области сын жестоко избил пожилого отца

В Новосибирской области сын жестоко избил пожилого отца и переломал пенсионеру ребра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ордынскую ЦРБ Новосибирской области госпитализировали 76-летнего мужчину. У пенсионера диагностировали множественные переломы рёбер. Медики сообщили о пациенте в полицию. Правоохранители выяснили, что покалечил пенсионера его родной сын.

– Подозреваемым оказался ранее судимый 46-летний сын потерпевшего. Установлено, что родственники поссорились. Во время конфликта сын руками избил отца, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На агрессора возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он сейчас под подпиской о невыезде. Санкции части 1 статьи 111 УК РФ предусматривают до 8 лет лишения свободы.

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