Тренер по грудничковому плаванию: новосибирцам назвали самые необычные вакансии в мае 2023 года

Стали известны самые необычные вакансии в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны самые необычные вакансии в Новосибирской области. Нестандартные предложения о работе за май 2023 года нашли аналитики сервиса hh.ru.

Так, одна из компаний, которая занимается созданием fintech-продукта, ищет специалиста по фотоидентификации. В его задачи входит проведение идентификации клиентов компании и подтверждение в режиме реального времени личности человека и его персональных данных. За это готовы платить до 30 тысяч в месяц.

Еще одна необычная вакансия – байер со знанием китайского языка в логистическую компанию. Работник должен будет искать товар по техзаданию, учитывая выгодное соотношение цены и качества. А еще – отвечать на вопросы о характеристике товара, вести диалог с клиентами и рассчитывать международную доставку. Размер заработной платы составляет от 25 тысяч рублей на руки.

Новосибирцам предлагают должность тренера по грудничковому плаванию. Такому специалисту предстоит работать с малышами возрастом от трех недель до полутора лет. Главной обязанностью является проведение индивидуальных и групповых занятий по плаванию. Зарплата – от 20 тысяч рублей ежемесячно.

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