В Новосибирске «Тойота» перевернулась на крышу после столкновения с «Инфинити» у заправки. Фото: МАСС.

В Новосибирске на Мочищенском шоссе произошло жесткое ДТП. Там 18 мая столкнулись «Тойота» и «Инфинити». Первая машина от удара перевернулась на крышу. Произошло ДТП у дома 25, рядом с автозаправкой. На месте работали спасатели.

– Прибывшие на место происшествия спасатели провели разведку, сбор информации о пострадавших. В автомобилях, зажатых не оказалось, – уточнили в МАСС.

Спасатели провели противопожарную безопасность авто. А также стабилизировали их на проезжей части.

В МАСС напомнили, если вы попали в беду, звоните: 112, 231-06-49.

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