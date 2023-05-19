В Новосибирске спасатели помогли снять с пальца ребенка металлическое кольцо

Спасатели воспользовались бокорезом, чтобы освободить палец ребенка. Фото: спасатели МАСС
Новосибирские спасатели помогли 8-летнему ребенку, палец которого застрял в металлической пластине в виде кольца. Об этом рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе города.
Инцидент произошел 18 мая. Вызов поступил с квартиры по улице Петухова в Кировском районе.
Спасатели воспользовались бокорезом, чтобы освободить палец несовершеннолетнего.
− С помощью бокореза металл был перекушен. Ребенок был передан родителям, медицинская помощь ему не потребовалась, − отметили в публикации.
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