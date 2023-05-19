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НовостиПроисшествия19 мая 2023 2:49

В Новосибирске спасатели помогли снять с пальца ребенка металлическое кольцо

Они воспользовались бокорезом
Анастасия ХРОМЫХ
Спасатели воспользовались бокорезом, чтобы освободить палец ребенка. Фото: спасатели МАСС

Спасатели воспользовались бокорезом, чтобы освободить палец ребенка. Фото: спасатели МАСС

Новосибирские спасатели помогли 8-летнему ребенку, палец которого застрял в металлической пластине в виде кольца. Об этом рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе города.

Инцидент произошел 18 мая. Вызов поступил с квартиры по улице Петухова в Кировском районе.

Спасатели воспользовались бокорезом, чтобы освободить палец несовершеннолетнего.

− С помощью бокореза металл был перекушен. Ребенок был передан родителям, медицинская помощь ему не потребовалась, − отметили в публикации.

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